В Україні запланували відмовитись від медичних довідок

Аня Мартинюк 10 жовтня 2019, 12:39

Зоряна Скалецька попередила, що українці можуть не мати справи з медичними довідками у майбутньому. Очільниця МОЗ розповіла, з чим такий хід подій пов’язаний.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 жовтня, стало відомо, що в Україні запланували відмовитись від медичних документів і медичних довідок. Причина – корупція. Відповідну заяву випустила прес-служба МОЗ. Зокрема, коментар дала міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

«Медична документація повинна відповідати стандартам країн Європейського Союзу. Ми повинні відмовитися від бюрократичних документів і довідок. Особливо від тих, які обросли корупційними схемами. Ми плануємо скасувати довідки і документи, які гальмують ефективну роботу охорони здоров'я», – зазначила вона.

Також наголошується, що МОЗ збирається приймати пропозиції щодо документації від громадян і професійного медичного співтовариства. А саме з 9 по 15 жовтня.

«Зоряна Скалецька поставила завдання розробити документи і проекти рішень щодо скасування застарілих медичних довідок», - зазначили в МОЗ.