Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Не такий поганий Пашинський, як ті, хто його захищає – Бужанський
  • Українці назвали гідну для себе зарплату
  • У Мінсоцполітики запропонували відмовитись від «бебі боксів»

Представниця «Слуги народу» вразила Мережу

Аня Мартинюк 10 жовтня 2019, 11:58
Версія для друку
Представниця «Слуги народу» вразила Мережу

Ірина Аллахвердієва вразила інтернет-спільноту своєю зовнішністю.

Новину передає «Преса України». 

Фотограф Ян Доброносов оприлюднив у соцмережі свіжий знімок з ВРУ. На ньому зафіксована представниця президентської фракції «Слуга народу» Ірина Аллахвердієва. В результаті інтернет-спільнота почала активно коментувати фотографію жінки.

«Робота пластичних хірургів», - з’явилось у коментарях.

«Якась неприродня», - також відзначили у Мережі.

«А Ківа це вже бачив ?) Затегайте Ківу … вам байдуже, а хлопу буде радість», - пожартувала інтернет-спільнота.

«А вона точно жива? Чи це лялька така?» - поцікавились користувачі.

«Декольте краще глибше, а то груди не повністю видно. Пані не чула про діловий дрес-код)» - наголосил небайдужі українці.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції