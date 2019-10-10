Представниця «Слуги народу» вразила Мережу

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Ірина Аллахвердієва вразила інтернет-спільноту своєю зовнішністю.
Новину передає «Преса України».
Фотограф Ян Доброносов оприлюднив у соцмережі свіжий знімок з ВРУ. На ньому зафіксована представниця президентської фракції «Слуга народу» Ірина Аллахвердієва. В результаті інтернет-спільнота почала активно коментувати фотографію жінки.
«Робота пластичних хірургів», - з’явилось у коментарях.
«Якась неприродня», - також відзначили у Мережі.
«А Ківа це вже бачив ?) Затегайте Ківу … вам байдуже, а хлопу буде радість», - пожартувала інтернет-спільнота.
«А вона точно жива? Чи це лялька така?» - поцікавились користувачі.
«Декольте краще глибше, а то груди не повністю видно. Пані не чула про діловий дрес-код)» - наголосил небайдужі українці.
12:39: В Україні запланували відмовитись від медичних довідок
11:25: Джастін Бібер разом з дружиною позував для Кальвіна Кляйна
10:52: Генпрокурор України заробив у вересні понад 130 тисяч гривень
10:16: РАЗВАЛ СССР: ЕЛЬЦИН-КРАВЧУК-ШУШКЕВИЧ; РАЗВАЛ УКРАИНЫ: ШТАЙНМАЙЕР-ЗЕЛЕНСКИЙ -ПУТИН...
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