Представниця «Слуги народу» вразила Мережу

Аня Мартинюк 10 жовтня 2019, 11:58

Ірина Аллахвердієва вразила інтернет-спільноту своєю зовнішністю.

Новину передає «Преса України».

Фотограф Ян Доброносов оприлюднив у соцмережі свіжий знімок з ВРУ. На ньому зафіксована представниця президентської фракції «Слуга народу» Ірина Аллахвердієва. В результаті інтернет-спільнота почала активно коментувати фотографію жінки.

«Робота пластичних хірургів», - з’явилось у коментарях.

«Якась неприродня», - також відзначили у Мережі.

«А Ківа це вже бачив ?) Затегайте Ківу … вам байдуже, а хлопу буде радість», - пожартувала інтернет-спільнота.

«А вона точно жива? Чи це лялька така?» - поцікавились користувачі.

«Декольте краще глибше, а то груди не повністю видно. Пані не чула про діловий дрес-код)» - наголосил небайдужі українці.