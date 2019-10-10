Джастін Бібер разом з дружиною позував для Кальвіна Кляйна

Аня Мартинюк 10 жовтня 2019, 11:25

25-річний Джастін Бібер та його молода дружина поділились новими знімками. Позувала пара у білизні.

Новину передає «Преса України».

Американський репер Джастін Бібер разом зі своєю дружиною Хейлі Бібер взяли участь у фотосесії для бренду білизни Кальвін Кляйн. Як відомо, компанія святкує своє 50-річчя. З нагоди свята й була випущена нова колекція.

22 річна Хейлі та 25-річний Бібер позували в нижній білизні. Знімками подружжя поділилось у своїх акаунтах в Instagram.

До слова, у кампанії Кальвіна Кляйна також брали участь такі знаменитості, як A$AP Rocky, Troye Sivan та Li Wen.