Генпрокурор України заробив у вересні понад 130 тисяч гривень

Аня Мартинюк 10 жовтня 2019, 10:52

Руслан Рябошапка у вересні напрацював на понад 130 тисяч гривень. Тобто майже 32 «мінімалки».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 жовтня, стало відомо, що Генпрокурор України Руслан Рябошапка отримав чималу зарплату за вересень. А саме 131 728,95 грн. Таку суму назвали у відділі розгляду запитів на публічну інформацію Генеральної прокуратури України.

З вищезгаданої суми посадовий оклад рівний 37 000,00 грн. За вислугу років надбавка становила від 10 до 50 відсотків посадового окладу, ще 5% від окладу – це надбавка за почесне звання «заслужений».

«Надбавки за виконання особливо важливої роботи — до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років. Надбавки за роботу в умовах режимних обмежень — від 10 до 20 відсотків посадового окладу», - додали у відомстві.

Премії становлять не менше 10 відсотків посадового окладу.