Петро Олексійович, в'язниця близько – Онищенко

Аня Мартинюк 10 жовтня 2019, 10:19

Олександр Онищенко відреагував на рішення суду дати добро на відкриття кримінального провадження проти екслідера Петра Порошенка.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 жовтня, український політик Олександр Онищенко зазначив у соцмережі, що Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження щодо «можливого хабарництва, недбалості, розтрати держкоштів і держзради» колишнього президента України Петра Порошенка.

У зв’язку з таким ходом подій він зазначив наступне: «Петро Олексійович, в'язниця близько!».

Нагадаємо, раніше Олександр Онищенко заявляв, що Петро Порошенко почав знову вкладати в порохоботів задля розхитування ситуації в Україні.