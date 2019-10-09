Видання Stuff назвало кращі смартфони 2019 року

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Інтернет-видання Stuff оприлюднило список кращих новинок смартфонів, які були представлені за перші 9 місяців поточного року.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 жовтня, відоме інтернет-видання Stuff представило свій список кращих новинок мобільних телефонів, які побачив світ за дев’ять місяців року.
«Ми бачили зоряні інновації та еволюції - від чудових екранів на 90 Гц до 10-кратних камер збільшення -, упакованих у всілякі конфігурації, з блискучими дорогими флагманськими телефонами та майже бездоганними телефонами за набагато менше грошей», - відзначили експерти.
На першому місці знаходиться HUAWEI P30 PRO. Експерти зазначили, що він має 4 задні камери, які роблять неймовірні знімки та відео.
«P30 Pro - найкращий телефон цього року», - відзначили вони.
На другому місці APPLE IPHONE 11 PRO. На третьому ONEPLUS 7 PRO, на четвертому - SAMSUNG GALAXY S10 та п’ятому OPPO RENO 10X ZOOM.
До слова, всього у рейтингу від Stuff 15 позицій.
10:16: РАЗВАЛ СССР: ЕЛЬЦИН-КРАВЧУК-ШУШКЕВИЧ; РАЗВАЛ УКРАИНЫ: ШТАЙНМАЙЕР-ЗЕЛЕНСКИЙ -ПУТИН...
09:54: Дубілет розповів про старт роботи над скасуванням трудових книжок в Україні
09:15: Супермодель Кендіс Сванепоель взяла участь в «афро» фотосесії
08:13: Пропрацювали місяць: Заступники у Мінсоцполітики почали виписувати собі премії
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