Видання Stuff назвало кращі смартфони 2019 року

Аня Мартинюк 09 жовтня 2019, 11:15

Інтернет-видання Stuff оприлюднило список кращих новинок смартфонів, які були представлені за перші 9 місяців поточного року.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 жовтня, відоме інтернет-видання Stuff представило свій список кращих новинок мобільних телефонів, які побачив світ за дев’ять місяців року.

«Ми бачили зоряні інновації та еволюції - від чудових екранів на 90 Гц до 10-кратних камер збільшення -, упакованих у всілякі конфігурації, з блискучими дорогими флагманськими телефонами та майже бездоганними телефонами за набагато менше грошей», - відзначили експерти.

На першому місці знаходиться HUAWEI P30 PRO. Експерти зазначили, що він має 4 задні камери, які роблять неймовірні знімки та відео.

«P30 Pro - найкращий телефон цього року», - відзначили вони.

На другому місці APPLE IPHONE 11 PRO. На третьому ONEPLUS 7 PRO, на четвертому - SAMSUNG GALAXY S10 та п’ятому OPPO RENO 10X ZOOM.

До слова, всього у рейтингу від Stuff 15 позицій.