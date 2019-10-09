РАЗВАЛ СССР: ЕЛЬЦИН-КРАВЧУК-ШУШКЕВИЧ; РАЗВАЛ УКРАИНЫ: ШТАЙНМАЙЕР-ЗЕЛЕНСКИЙ -ПУТИН...

zmxn 09 жовтня 2019, 10:16

... Сегодня Украина как никогда близка к полному исчезновению с политической карты мира... ... Все пять президентов, с 1991 года стоявшие у руля власти в Украине, покидали президентский кабинет, оставляя за собой один и тот же грязный, длинный, вонючий шлейф... Единственное чувство, испытываемое к ним со стороны большинства простых украинцев - это гадливость, брезгливость и презрение... Кем же остались они в умах рядовых обывателей? "Изобретатель "кравчучки", "Убийца Гонгадзе", "Клоун-пчеловод", "Зек", "Мародер"... Абсолютно ясно, что ни один из президентов так и не заслужил права называться Отцом нации. Если заглянуть в их налоговые декларации, станет понятно, что все они использовали нашу с вами истерзанную Родину, как бездонный банкомат, к которому подходила исключительно их личная пластиковая карта. Президент № 6, Владимир Зеленский - случай особый...... Весной 2019 года была проведена грандиозная по своим масштабам многоходовая операция по внедрению на пост президента Украины очередного российского Троянского коня. Зеленский, обещая нам "новые лица во власти", триумфально въехал в президентский дворец на дорогой карете, запряженной, как казалось, тремя породистыми рысаками: Борьба с коррупцией - Борьба с незаконными тарифами - Остановка войны. Кстати, а где же те новые лица? Вы видели? Лично я - нет...

Да и рысаки на поверку оказались заморенными, хромоногими клячами..Народ, жаждавший вендетты и улучшения уровня жизни, получил в ответ огромную фигу. Коррупционеры - герои резонансных журналистских расследований - разворовавшие при "старом" Порошенко бюджетные миллиарды, так же преспокойно продолжают радоваться жизни и при "новом" Зеленском. Кто-то слышал, что-либо о сломе старых коррупционных схем? В отличие от Андрея Портнова, пытающегося усадить команду Порошенко на скамью подсудимых, у Зеленского нет к этой команде никаких претензий. Завышенные тарифы? Да, их обещают изменить к зиме. В сторону повышения, естественно... Остановка боевых действия? Не слышал. А что же на сегодня успел сделать шестой президент Украины и что планирует воплотить в жизнь в самом ближайшем будущем? Он успел зацементировать одиозную команду одиозного Арсена Авакова. Каждый член этой команды - несомненно "уникум". Я мог бы напомнить вам о каждом из них и много чего, но из-за нехватки времени коснусь лишь фигуры Вадима Трояна. Помните знаменитый ролик эпохи "мародера" Порошенко, на котором генерал МВД Чеботарь проводит "ликбез" с Начальником ГУ Полиции Киевской области Вадимом Трояном , как "правильно, по-научному" взимать взятки? https://www.youtube. com/watch?v=7zB5nom29-c Так вот в эпоху "патриота и борца с коррупцией" Зеленского, Троян не отправился в ИК № 91 для экс-силовиков. Он отправился .... в кабинет заместителя министра МВД. Комментарии излишни... И на повестке дня президента Украины сегодня исключительно две стратегические задачи... 1) Как можно скорее выставить на рынок земли национальную гордость страны - украинский чернозем. Ну, все, что осталось после уничтоженного предшественниками Зеленского ракетостроения, самолетостроения, судостроения, машиностроения.... 2) Воплотить в жизнь формулу Штайнмайера... Других задач перед ним нет! Да вот только кретин может не осознавать, что шестой президент подвел Украину к самому краю пропасти, и что делает он это вполне осознанно. "Рынок земли исключительно для граждан Украины" - это дешевая фейк. В течение 2-3 лет, вследствие нехитрых манипуляций - того же фиктивного брака - украинский чернозем окажется в руках тех, чьи интересы лоббирует с Банковой Владимир Зеленский. Ну и потом реализовывать следует неприбыльные отрасли. Сегодня, учитывая успехи хлеборобов и производителей олейны, сложно назвать украинский сельскохозяйственный сектор неприбыльным. Создание рынка земли станет для Украины катастрофой национального масштаба. Теперь о формуле Штайнмайера и Нормандском формате....

Зеленский, закусив удила, торопится сесть за стол переговоров с лидерами Франции, Германии и РФ. Президент Украины не может не понимать губительных последствий этих переговоров по формуле "большого друга Украины" Франка-Вальтера Штайнмайера. Тогда зачем же он спешит, если сегодня Меркель, Макрон и Путин - это одна команда, играющая краплеными картами "в одни руки"? Итог ясен уже сегодня: Кремль впихнет раковый отросток в тело Украины. С России мгновенно будут сняты экономические санкции. Мародеры, убийцы и насильники займут кабинеты полицейских, прокуроров и СБУ-шников. Вся Украина станет дойной коровой для восстановления последствий "гражданской войны". Многомиллиардные потоки будут успешно "распиливаться" в Донецке. Население Донецка и Луганска будет иметь отныне право свободно передвигаться по территории всей Украины. Агенты ГРУ и ФСБ, которыми кишит сегодня "ЛДНР", начнут выполнение плана "Б": активная пропаганда "руськага мира", проплаченные антиукраинские митинги, теракты, устранение героев АТО и т. д. А как же реагирует верхушка "ДНР" на действия Зеленского? Да пацаны в восторге! Мне удалось найти интервью "министра иностранных дел "ДНР". https://www.youtube. com/watch?v=ceXJJnQ1F2w А это тезисно: "Парламент Украины просто обязан, не меняя ни слова, ни буквы, принять формулу Штайнмайера в качестве изменения к Закону об особом статусе Донбасса... Именно мы отныне будем диктовать Кабмину Украины свои условия по всем спорным вопросам....

Украинское законодательство будет действовать на нашей территории ровно в том объеме, в котором мы сами захотим... Мы должны заставить Украину признать законодательство ДНР и закрепить его в Конституции...". Вам понятно, куда нас тянет наш молодой президент?... ... Я предполагаю, что Зеленского ждет тяжелое будущее и он, вполне вероятно, еще позавидует судьбе опального Януковича. Президент, после мощной Акции протеста «Ні капітуляції!», грозящей перерасти в Новый Майдан, "включил заднюю" и даже поспешил обратиться к народу с малоубедительной речью "Никакой капитуляции". Но он просто испуган и это только маневр. Зеленский лихорадочно ищет путь выхода из сложившейся ситуации. Действия его команды, несмотря на их многочисленные малопонятные, а порой просто лишенные смысла, месседжи, говорят о том, что от своего плана они не откажутся. И отныне делают отчаянные попытки замаскировать формулу Штайнмайера. . Очень надеюсь, что нам, патриотам, удастся остановить Троянского коня и спасти Украину от окончательной гибели...

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".