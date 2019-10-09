В Україні Івану Трушу присвятили монету

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У Нацбанку представили нову монету. Так, українці побачать на ній художника Івана Труша.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 жовтня, НБУ ввів в обіг нову пам’ятну монету. Так, вона має номінал дві гривні і на ній зображено художника Івана Труша. У прес-службі банку зазначили, що монета входить в серію «Видатні особистості України».
Тираж монети - 35 тис. штук, вага новинки - 12,8 г.
«Присвячена художнику, основоположнику реалістичного напряму в західноукраїнському малярстві, мистецтвознавцю, літературно-художньому критику, видавцеві Івану Івановичу Трушу. Автор ліричних серій пейзажів, прижиттєвих портретів І. Франка, В. Стефаника, Лесі Українки, І. Нечуй-Левицького, П. Житецького , М. Драгоманова, М. Лисенка та багатьох інших, Іван Труш створив також близько 250 великих полотен, серед яких - картини «Захід в лісі», «Дніпро біля Києва», «Місячна ніч над морем», «Могила Тараса Шевченка в Каневі» та ін.,» - зазначено в повідомленні.
10:16: РАЗВАЛ СССР: ЕЛЬЦИН-КРАВЧУК-ШУШКЕВИЧ; РАЗВАЛ УКРАИНЫ: ШТАЙНМАЙЕР-ЗЕЛЕНСКИЙ -ПУТИН...
09:54: Дубілет розповів про старт роботи над скасуванням трудових книжок в Україні
09:15: Супермодель Кендіс Сванепоель взяла участь в «афро» фотосесії
08:13: Пропрацювали місяць: Заступники у Мінсоцполітики почали виписувати собі премії
07:04: Платить мільйон: «Укрзалізниця» почала пошук продавця мила
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