В Україні Івану Трушу присвятили монету

Аня Мартинюк 09 жовтня 2019, 10:28

У Нацбанку представили нову монету. Так, українці побачать на ній художника Івана Труша.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 жовтня, НБУ ввів в обіг нову пам’ятну монету. Так, вона має номінал дві гривні і на ній зображено художника Івана Труша. У прес-службі банку зазначили, що монета входить в серію «Видатні особистості України».

Тираж монети - 35 тис. штук, вага новинки - 12,8 г.

«Присвячена художнику, основоположнику реалістичного напряму в західноукраїнському малярстві, мистецтвознавцю, літературно-художньому критику, видавцеві Івану Івановичу Трушу. Автор ліричних серій пейзажів, прижиттєвих портретів І. Франка, В. Стефаника, Лесі Українки, І. Нечуй-Левицького, П. Житецького , М. Драгоманова, М. Лисенка та багатьох інших, Іван Труш створив також близько 250 великих полотен, серед яких - картини «Захід в лісі», «Дніпро біля Києва», «Місячна ніч над морем», «Могила Тараса Шевченка в Каневі» та ін.,» - зазначено в повідомленні.