Дубілет розповів про старт роботи над скасуванням трудових книжок в Україні

Аня Мартинюк 09 жовтня 2019, 09:54

Дмитро Дубілет заявив, що робота над законопроектом, яким буде скасоване обов’язкове використання трудової книжки, стартує сьогодні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 жовтня, міністр Кабміну Дмитро Дубілет зазначив у соцмережі, що робота над законопроектами та актами уряду, які мають на меті скасувати трудові книжки, стартувала. За його словами, реформа передбачає, що українці, які влаштовуватимуть на роботу не повинні будуть подавати роботодавцю трудову книжку, адже інформація про стаж з 2000 року є в електронних реєстрах.

Так, українці самі можуть отримати відповідний документ в Інтернеті.

«Щоб отримати цей документ, громадянину потрібно буде зробити кілька кліків і скористатися ЕЦП. Також, сподіваюся, ми встигнемо прикрутити туди і BankID. Роботодавці зможуть перевірити справжність документа за допомогою QR-коду, який буде автоматично накладатися на ці документи», - пояснив Дубілет.

Що стосується громадян, у яких є стаж до 2000 року, вони зможуть занести інформацію у реєстр самостійно або через роботодавця. Дубілет особливо наголосив, що українці, якщо захочуть, можуть вести трудову книжку, однак ні роботодавець, ні працівник цього не зобов’язаний робити.