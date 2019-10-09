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Відомий «ангел» Вікторії Сікрет Кендіс Сванепоель поділилась свіжими фото. Так, вона майже повністю роздяглась для фотосесії у Південній Африці.
Новину передає «Преса України».
30-річна Кендіс Сванепоель показала неймовірне тіло у бікіні. Супермодель родом з Південної Африки погодилась на фотосесію на батьківщині.
«Африка - це частинка мого серця», - зазначила вона.
Так, вона вирішила показати свою нову білизну. До слова, Кендіс Сванепоель - одна з найбільш високооплачуваних супермоделей у світі. Вона регулярно подорожує з Нью-Йорка до Парижа та Мілана.
«Я покинула Південну Африку, коли мені було 16 років, щоб продовжувати свою кар’єру, але вона ніколи не залишала мене», - додала знаменитість.
09:15: Супермодель Кендіс Сванепоель взяла участь в «афро» фотосесії
08:13: Пропрацювали місяць: Заступники у Мінсоцполітики почали виписувати собі премії
07:04: Платить мільйон: «Укрзалізниця» почала пошук продавця мила
06:28: Журналісти озвучили вартість годинника депутата «Слуги народу»
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