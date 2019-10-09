Супермодель Кендіс Сванепоель взяла участь в «афро» фотосесії

Аня Мартинюк 09 жовтня 2019, 09:15

Відомий «ангел» Вікторії Сікрет Кендіс Сванепоель поділилась свіжими фото. Так, вона майже повністю роздяглась для фотосесії у Південній Африці.

Новину передає «Преса України».

30-річна Кендіс Сванепоель показала неймовірне тіло у бікіні. Супермодель родом з Південної Африки погодилась на фотосесію на батьківщині.

«Африка - це частинка мого серця», - зазначила вона.

Так, вона вирішила показати свою нову білизну. До слова, Кендіс Сванепоель - одна з найбільш високооплачуваних супермоделей у світі. Вона регулярно подорожує з Нью-Йорка до Парижа та Мілана.

«Я покинула Південну Африку, коли мені було 16 років, щоб продовжувати свою кар’єру, але вона ніколи не залишала мене», - додала знаменитість.