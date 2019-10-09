Бойовики Путіна на Донбасі активізувалися

Супермодель Кендіс Сванепоель взяла участь в «афро» фотосесії 09:15
Пропрацювали місяць: Заступники у Мінсоцполітики почали виписувати собі премії 08:13
Платить мільйон: «Укрзалізниця» почала пошук продавця мила 07:04
Журналісти озвучили вартість годинника депутата «Слуги народу» 06:28
Емілі Ратаковські записала звабливе відео у купальнику (ВІДЕО) 08:51
Не такий поганий Пашинський, як ті, хто його захищає – Бужанський 08:19
Партія Зеленського запропонувала не брати на держслужбу людей, які не служили 07:37
Дослідники назвали переваги для здоров’я від «нічогонеробіння» 20:47
Народна обраниця України запропонувала перенести День незалежності 20:20
Дубінський прокоментував введення податку на обмін валюти 19:24
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Бойовики Путіна активно нагадують про себе на Донбасі. Так, уже традиційно вони задіяли заборонену мінськими домовленостями зброю.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 жовтня, у прес-службі ООС повідомили, що минула доба на Донбасі була неспокійною. Бойовики РФ 17 разів відкривали вогонь. Ворог використав міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, стрілецьку зброю.
Уже сьогодні найманці продовжили відкривати вогонь.
«За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було. Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню», - йдеться у повідомленні.
Українська сторона втрат не понесла.
09:15: Супермодель Кендіс Сванепоель взяла участь в «афро» фотосесії
08:13: Пропрацювали місяць: Заступники у Мінсоцполітики почали виписувати собі премії
07:04: Платить мільйон: «Укрзалізниця» почала пошук продавця мила
06:28: Журналісти озвучили вартість годинника депутата «Слуги народу»
08:51: Емілі Ратаковські записала звабливе відео у купальнику (ВІДЕО)
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.