Бойовики Путіна на Донбасі активізувалися

Аня Мартинюк 09 жовтня 2019, 08:40

Бойовики Путіна активно нагадують про себе на Донбасі. Так, уже традиційно вони задіяли заборонену мінськими домовленостями зброю.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 жовтня, у прес-службі ООС повідомили, що минула доба на Донбасі була неспокійною. Бойовики РФ 17 разів відкривали вогонь. Ворог використав міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, стрілецьку зброю.

Уже сьогодні найманці продовжили відкривати вогонь.

«За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було. Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню», - йдеться у повідомленні.

Українська сторона втрат не понесла.