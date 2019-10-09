Пропрацювали місяць: Заступники у Мінсоцполітики почали виписувати собі премії

Аня Мартинюк 09 жовтня 2019, 08:13

Українські журналісти дізнались, скільки заробили у Мінсоцполітики за перший місяць роботи.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 жовтня, стало відомо, що заступники міністра соціальної політики, які були призначені лише 10 й 16 вересня, були удостоєні премії. За даними журналістів «Слово і Діло», заступник міністра Наталія Ненюченко отримала зарплату у вересні 26 тис. 046 грн. Її оклад - 7 тис. 333,33 грн. Стільки ж вона отримала за інтенсивність праці. За вислугу років їй нарахували 3 тис. 666,67 грн. Крім того, премія склала 7 тис. 333,33 грн, а індексація - 380,56 грн.

Олега Коваль отримав зарплату 31 тис. 196,37 грн. Оклад з них склав 9 тис. 333,33 грн та стільки ж за інтенсивність праці. За вислугу років він отримав 840 грн, премія склала 9 тис. 333 грн. На відрядження він отримав 1 тис. 872,36 грн. Плюс індексація - 484,35 грн.

Віталій Музиченко заробив у вересні 27 тис. 366,83 грн. Оклад склав 5 тис. 333,33 грн та стільки ж за інтенсивність праці. За вислугу років він отримав 2 тис. 240 грн, премія склала 5 тис. 333 грн, на відрядження він отримав 8 тис. 716,98 грн. Індексація - 410,19 грн.

Сергій Ніжинський отримав 32 тис. 411,39 грн. З них 8 тис. 666,67 грн оклад та стільки ж за інтенсивність роботи. 2 тис. 80 грн було нараховано за вислугу років. Ще 8 тис. 667 грн склала премія, 3 тис. 881,29 грн було нараховано за відрядження та 449,76 грн індексації.

Тим часом міністр соціальної політики Юлія Соколовська отримала 24 тис. 395,41 грн.

«Її оклад - 16 тис. грн, за вислугу років - 3 тис. 360 грн, за роботу з державною таємницею - 3,2 тис. грн, перерахунок зарплати за серпень - 1 тис. 108,88 грн, індексація - 726,53 грн», - відзначили журналісти.