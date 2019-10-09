Давида Арахамія вшосте став батьком

Аня Мартинюк 09 жовтня 2019, 07:31

У «слуги народу» Давида Арахамії народилась двійня.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 жовтня, стало відомо, що депутат президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розширив сім’ю. У народного обранця народилися дівчатка-двійнята.

Про радісну подію повідомив сам 40-річний політик.

«Так, у мене народилися двійнята. Це дві дівчинки. Дружина народжувала, звичайно, тут, в Києві. Ми люди прості», - наголосив він.

Тим часом журналісти уточнили, що арахамія одружений вдруге. Двійнят йому народжувала 36-річна дружина Вікторія.