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Платить мільйон: «Укрзалізниця» почала пошук продавця мила

Аня Мартинюк 09 жовтня 2019, 07:04
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Платить мільйон: «Укрзалізниця» почала пошук продавця мила

Держпідприємство «Укрзалізниця» оголосило тендер на покупку рідкого мила.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 жовтня, стало відомо, що держпідприємство «Укрзалізниця» збирається придбати мила на 1,02 млн грн. Мова йде про рідке мило в об’ємі 170 тисяч літрів. Так, компанія оголосила відповідний тендер в системі Prozorro.

У прес-службі «Укрзалізниці» зазначили, що літр мила обійдеться в близько 6 гривень.

«Тендерні пропозиції приймаються до 21 жовтня 2019 року. Так що поспішайте!» - зазначили у відомстві.

Як повідомлялось раніше, «Укрзалізниця» замовила послуги SMM-ника. Так, йому платили понад півмільйона гривень за просування сторінки держпідприємства у соцмережі.

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