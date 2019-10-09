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Відомий журналіст, а нині й депутат Олександр Дубінський носить непристойно дорогий годиник. Стало відомо, яку модель вподобав народний обранець.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 жовтня, стало відомо, що депутат від президентської партії «Слуга народу» Олександр Дубінський носить на руці годинник Rolex. Вартість аксесуара становить $21 250, що еквівалентно 523 532 грн. Про це розповіли журналісти «Апострофа».
Журналісти наголосили, що годинник рівний 126 мінімальним зарплатам простих українців. За попередніми даними Дубінський був помічений з дорогим годинником на засідання робочої групи податкового комітету ВРУ для обговорення енергетичного законопроекту №1210.
До слова, раніше Дубінський заявляв в інтерв'ю, що не позиціонує себе як "ніщеброд".
07:04: Платить мільйон: «Укрзалізниця» почала пошук продавця мила
06:28: Журналісти озвучили вартість годинника депутата «Слуги народу»
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