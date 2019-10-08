Фабрика «Рошен» у РФ готується запрацювати на повну

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Олександр Онищенко заявив, що Петро Порошенко придумав, де брати гроші на акції в Україні. Так, він вирішив запустити фабрику у Липецьку.
Новину передає «Преса України».
Український політик Олександр Онищенко зазначив на своїй сторінці у соцмережі, що Петро Порошенко придумав, де взяти гроші на свої акції, мета яких розхитати ситуацію в Україні. За словами Онищенка, колишній одіозний лідер надумав відновити роботу фабрики «Рошен» у РФ.
«Петро Порошенко придумав, де взяти грошей на оплату порохопутча - у агресора! Кажуть, Липецька кондитерська фабрика "Рошен" відновлює днями свою роботу», - написав він.
Інтернет-спільнота в свою чергу зазначила, що інформація відповідає дійсності.
«Так, зараз знову набирають людей на роботу, у мене родичка там живе, розповіла», - написала користувачка соцмережі Олена Плитіна.
Інша користувачка, Наталія Заяць додала, що фабрика й так працювала, а Порошенко лише піарився на її «закриті».
«Погугліть. Журналісти туди їздили неодноразово і робили репортажі з працюючого підприємства. Були закриті тільки деякі цехи», - зазначила вона.
08:51: Емілі Ратаковські записала звабливе відео у купальнику (ВІДЕО)
08:19: Не такий поганий Пашинський, як ті, хто його захищає – Бужанський
07:37: Партія Зеленського запропонувала не брати на держслужбу людей, які не служили
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