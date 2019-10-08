Фабрика «Рошен» у РФ готується запрацювати на повну

Аня Мартинюк 08 жовтня 2019, 12:06

Олександр Онищенко заявив, що Петро Порошенко придумав, де брати гроші на акції в Україні. Так, він вирішив запустити фабрику у Липецьку.

Новину передає «Преса України».

Український політик Олександр Онищенко зазначив на своїй сторінці у соцмережі, що Петро Порошенко придумав, де взяти гроші на свої акції, мета яких розхитати ситуацію в Україні. За словами Онищенка, колишній одіозний лідер надумав відновити роботу фабрики «Рошен» у РФ.

«Петро Порошенко придумав, де взяти грошей на оплату порохопутча - у агресора! Кажуть, Липецька кондитерська фабрика "Рошен" відновлює днями свою роботу», - написав він.

Інтернет-спільнота в свою чергу зазначила, що інформація відповідає дійсності.

«Так, зараз знову набирають людей на роботу, у мене родичка там живе, розповіла», - написала користувачка соцмережі Олена Плитіна.

Інша користувачка, Наталія Заяць додала, що фабрика й так працювала, а Порошенко лише піарився на її «закриті».

«Погугліть. Журналісти туди їздили неодноразово і робили репортажі з працюючого підприємства. Були закриті тільки деякі цехи», - зазначила вона.