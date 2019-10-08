Емілі Ратаковські записала звабливе відео у купальнику (ВІДЕО) 08:51
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Емілі Ратаковські вирішила похизуватися купальником. Так, вона показала, що попри завершення літа їй все ще гаряче.
Новину передає «Преса України».
Емілі Ратаковські дебютувала у яскравому купальнику. Знаменитість записала відео, щоб купальний костюм можна було розгледіти якнайкраще.
28-річна зірка подіуму вкотре довела, що її фігура неймовірна. Це ж зазначили у соцмережі.
«Така тендітна талія. Неможливо спокійно дивитися», - відзначили у Мережі.
«Літо закінчилось, а Ем все ще гаряча», - додали прихильники моделі.
08:51: Емілі Ратаковські записала звабливе відео у купальнику (ВІДЕО)
08:19: Не такий поганий Пашинський, як ті, хто його захищає – Бужанський
07:37: Партія Зеленського запропонувала не брати на держслужбу людей, які не служили
20:47: Дослідники назвали переваги для здоров’я від «нічогонеробіння»
20:20: Народна обраниця України запропонувала перенести День незалежності
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