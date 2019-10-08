Емілі Ратаковські записала звабливе відео у купальнику (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 08 жовтня 2019, 08:51

Емілі Ратаковські вирішила похизуватися купальником. Так, вона показала, що попри завершення літа їй все ще гаряче.

Новину передає «Преса України».

Емілі Ратаковські дебютувала у яскравому купальнику. Знаменитість записала відео, щоб купальний костюм можна було розгледіти якнайкраще.

28-річна зірка подіуму вкотре довела, що її фігура неймовірна. Це ж зазначили у соцмережі.

«Така тендітна талія. Неможливо спокійно дивитися», - відзначили у Мережі.

«Літо закінчилось, а Ем все ще гаряча», - додали прихильники моделі.