Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Не такий поганий Пашинський, як ті, хто його захищає – Бужанський
  • Українці назвали гідну для себе зарплату
  • У Мінсоцполітики запропонували відмовитись від «бебі боксів»

Емілі Ратаковські записала звабливе відео у купальнику (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 08 жовтня 2019, 08:51
Версія для друку
Емілі Ратаковські записала звабливе відео у купальнику (ВІДЕО)

Емілі Ратаковські вирішила похизуватися купальником. Так, вона показала, що попри завершення літа їй все ще гаряче.

Новину передає «Преса України».

Емілі Ратаковські дебютувала у яскравому купальнику. Знаменитість записала відео, щоб купальний костюм можна було розгледіти якнайкраще.

28-річна зірка подіуму вкотре довела, що її фігура неймовірна. Це ж зазначили у соцмережі.

«Така тендітна талія. Неможливо спокійно дивитися», - відзначили у Мережі.

«Літо закінчилось, а Ем все ще гаряча», - додали прихильники моделі.


 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції