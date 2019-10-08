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Не такий поганий Пашинський, як ті, хто його захищає – Бужанський

Аня Мартинюк 08 жовтня 2019, 08:19
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Не такий поганий Пашинський, як ті, хто його захищає – Бужанський

Максим Бужанський висловився з приводу засідання суду, де на лаві підсудних сидів одіозний Сергій Пашинський.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 жовтня, депутат «Слуги народу» Максим Бужанський прокоментував вчорашнє засідання суду, де на лаві підсудних сидів екснардеп «Народного фронту» Сергій Пашинський. 

Як відомо, адвокат Пашинського Андрій Федур всіляко намагався виправдати свого клієнта. Він заявив, що у СІЗО Пашинському є пряма загроза життю. Крім того, Федур, пояснюючи суду свою позицію, промовив слова «жидівська Пасха».

«Вчорашній вечір народив короткий афоризм. Чи не такий поганий Пашинський, як ті, хто його захищає. Ну просто насолоджуюся, спостерігаючи ці заламування рук. Ну ви і гнусь, браво) Жодної пристойної людини», - написав Бужанський у соцмережі.

 

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