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«Слуга народу» пропонує нову реформу. Так, особи, які не служили в армії, ризикують втратити шанс зайняти посаду держслужбовця.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 жовтня, стало відомо, що у президентській партії «Слуга народу» запланували цікаву реформу. Так, народні обранці виступили з ініціативою продовжити модернізацію державної служби.
Галина Третьякова, очільниця парламентського комітету з питань соцполітики й захисту прав ветеранів зазначила, що на держслужбу братимуть лише тих людей, які мають військовий досвід.
За словами представниці «Слуги народу», Україна таким чином може перейняти досвід Ізраїлю. Галина Третьякова додала, що при такому ході подій робота на держслужбі оплачуватиметься більше.
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08:19: Не такий поганий Пашинський, як ті, хто його захищає – Бужанський
07:37: Партія Зеленського запропонувала не брати на держслужбу людей, які не служили
20:47: Дослідники назвали переваги для здоров’я від «нічогонеробіння»
20:20: Народна обраниця України запропонувала перенести День незалежності
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