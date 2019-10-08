Гривня почала «здаватись» долару

Партія Зеленського запропонувала не брати на держслужбу людей, які не служили 07:37
Дослідники назвали переваги для здоров’я від «нічогонеробіння» 20:47
Народна обраниця України запропонувала перенести День незалежності 20:20
Дубінський прокоментував введення податку на обмін валюти 19:24
Нова байка від окупантів: У Крим їздять туристи зі 150 країн світу 10:00
Поки Порошенко з награбованим на свободі, миру в Україні не буде – Онищенко 08:14
Олена Кравець розповіла про участь Зеленського у житті «Кварталу-95» (ВІДЕО) 07:42
Українська спортсменка взяла «срібло» на чемпіонаті світу в Досі 06:29
У Мінсоцполітики запропонували відмовитись від «бебі боксів» 14:05
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
НБУ ослабив гривню до долара та євро. Нацвалюта втратила 26 та 31 копійку відповідно.
Новину передає «Преса України».
Нацбанк встановив офіційний курс гривні до іноземних валют на 8 жовтня. Гривня віддала американській валюті 26 копійок. Офіційний курс становить 24,87 гривень за долар.
Офіційний курс гривні до євро – 27,33 грн. Європейська валюта повернула собі 31 копійку.
Як повідомлялось раніше, депутат Олександр Дубінський запропонував брати за обмін валют відсоток податку. За його словами, гроші варто направити на розвиток спорту в Україні.
07:37: Партія Зеленського запропонувала не брати на держслужбу людей, які не служили
20:47: Дослідники назвали переваги для здоров’я від «нічогонеробіння»
20:20: Народна обраниця України запропонувала перенести День незалежності
20:16: Джим Керрі присвятив Трампу та Зеленському карикатуру
19:24: Дубінський прокоментував введення податку на обмін валюти
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.