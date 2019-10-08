Гривня почала «здаватись» долару

Аня Мартинюк 08 жовтня 2019, 07:03

НБУ ослабив гривню до долара та євро. Нацвалюта втратила 26 та 31 копійку відповідно.

Новину передає «Преса України».

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до іноземних валют на 8 жовтня. Гривня віддала американській валюті 26 копійок. Офіційний курс становить 24,87 гривень за долар.

Офіційний курс гривні до євро – 27,33 грн. Європейська валюта повернула собі 31 копійку.

Як повідомлялось раніше, депутат Олександр Дубінський запропонував брати за обмін валют відсоток податку. За його словами, гроші варто направити на розвиток спорту в Україні.