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Гривня почала «здаватись» долару

Аня Мартинюк 08 жовтня 2019, 07:03
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Гривня почала «здаватись» долару

НБУ ослабив гривню до долара та євро. Нацвалюта втратила 26 та 31 копійку відповідно.

Новину передає «Преса України».

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до іноземних валют на 8 жовтня. Гривня віддала американській валюті 26 копійок. Офіційний курс становить 24,87 гривень за долар.

Офіційний курс гривні до євро – 27,33 грн. Європейська валюта повернула собі 31 копійку.

Як повідомлялось раніше, депутат Олександр Дубінський запропонував брати за обмін валют відсоток податку. За його словами, гроші варто направити на розвиток спорту в Україні.

 

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