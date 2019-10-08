Азаров пустив сльозу, говорячи про Україну (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 08 жовтня 2019, 06:34

Прем'єр-міністр України часів Януковича Микола Азаров дав нове інтерв'ю. У ньому він не зміг стримати сліз.

Новину передає «Преса України».

Експрем'єр-міністр України Микола Азаров, який в результаті Революції гідності втік у Росію, поспілкувався з журналістом Дмитром Гордоном. Політик висловлював думки з приводу ситуації в Україні.

Уже традиційно Азаров критикував владу за головування Петра Порошенка. Декілька негативних слів знайшлось й в бік чинної влади. Розповідаючи про те, в чому була головна помилка експрезидента Віктора Януковича, політик зазначив, що він «не повірив спецслужбам і недостатньо серйозно поставився до реалізації державного перевороту». Азаров також згадав про «зовнішній тиск» Заходу, який закликав відмовитись від застосування сили.

Коли розмова дійшла про Донбас, Микола Азаро розплакався.

«Проходить російський конкурс «Голос», виступав шахтар з Макіївки і співав українські народні пісні, і так співав - йому аплодували, я аплодував, у мене сльози, грубо кажучи, текли. І він став переможцем цього конкурсу», - розповів Азаров і пустив сльозу.

Однак, оператор не показав сліз крупним планом.