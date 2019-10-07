Джим Керрі присвятив Трампу та Зеленському карикатуру

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Відома голлівудська зірка Джим Керрі вирішив намалювати лідерів США та України. Стало відомо, який посил несе карикатура.
Новину передає «Преса України».
Комедійний актор Джим Керрі вирішив висміяти президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Так, він показав можливий тиск на українського лідера.
Карикатура з’явилась у твітері актора.
«Шахрайський батько зробив Зеленському «пропозицію, від якої він не зміг відмовитися», - такими словами Керрі підписав роботу.
До слова, карикатура є відсилкою до сцени з роману та фільму «Хрещений батько». Також на малюнку можна побачити напис англійською: «Колись, і цей день може ніколи не настати, я попрошу тебе зробити мені послугу. Але до тих пір, прийми цей подарунок у вигляді військової допомоги у день весілля моєї доньки».
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