Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Українці назвали гідну для себе зарплату
  • У Мінсоцполітики запропонували відмовитись від «бебі боксів»
  • Поблизу Львова розбився літак, є загиблі

Дослідники назвали переваги для здоров’я від «нічогонеробіння»

Аня Мартинюк 07 жовтня 2019, 20:47
Версія для друку
Дослідники назвали переваги для здоров’я від «нічогонеробіння»

Стало відомо, що «нічогонеробіння» добре впливає на здоров’я людини. Однак, воно повинно бути правильним.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 вересня, доктор Лоїс Мюллер, відомий психолог із Тампа, штат Флорида, розповіла, що мистецтво нічого не робити чи, більш позитивно релаксувати, має вирішальне значення для психічного та емоційного здоров’я людини.

«Нічого не роблячи, ви даєте шанс перезавантажити себе. Це створює внутрішній спокій, який занадто довго був відсутній. Це також дає відчуття цілковитої самостійності у вашому житті, хоча б на день, і дозволяє вам познайомитись із собою», - пояснила вона.

Тим часом Рейчел Вільямс, викладачка в центрі Чопра в Карлсбаді, штат Каліфорнія, наголосила в свою чергу, що італійці добре розбираються в понятті «dolce far niente» або «солодке нічогонеробіння».

«Це не означає бути лінивим. Натомість, це ідея знайти задоволення від простою чи розслаблення», - додала вона.

Так, якщо правильно нічого не робити, то людина відновлює психічне та фізіологічне здоров’я, зменшує стрес, підвищує продуктивність праці.

«Відключіться від технологій і погуляйте на природі. Це стирає тиск часу. Почуття свободи, яке виникає у вашому психічному здоров'ї - це як дихання свіжого повітря для вашого фізичного «Я». Це кисень для вашого розуму», - підсумувала Мюллер.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції