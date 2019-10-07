Народна обраниця України запропонувала перенести День незалежності

Аня Мартинюк 07 жовтня 2019, 20:20

Оксана Савчук виступила з ініціативою перенесення Дня незалежності. Свою позицію вона обгрунтувала.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 вересня, стало відомо, що народна обраниця України Оксана Савчук виступила з ініціативою перенести День незалежності на 22 січня. Відповідний законопроект був опублікований на сайті ВРУ.

Так, представниця «Свободи» вважає, що День незалежності доцільно було б проводити 22 січня, а не 24 серпня. Натомість 24 серпня вона пропонує відзначати День відновлення Незалежності України. Вона також наголошує, що це свято має бути державним.

«Днем незалежності слід вважати день проголошення IV Універсалу Центральної Ради Української Народної Республіки, тому що саме він у дійсності є днем відновлення національної державності українців», - зазначила політик.

Ще одна пропозиція Савчук – вважати червоно-чорний прапор прапором національно-визвольної боротьби і національної гідності українського народу.