Тепло повернеться в Україну – синоптик

Аня Мартинюк 07 жовтня 2019, 19:50

Наталка Діденко представила свіжий прогноз погоди на тиждень. Так, він виявився обнадійливим.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 вересня, відомий синоптик Наталія Діденко попередила українців, що тиждень в Україні завершиться теплою погодою. Про це вона написала у соцмережі.

«Хоча й за попереднім прогнозом, проте все ж приємно повідомити, що неділя в Україні буде сонячною та теплою. Протягом дня +15+22 градуси, на північому сході +12+16 градусів», - написала вона, додавши, що сама не вірить в це.

За її прогнозом, завтра, 8 вересня, в країні все ще буде холодно. Вночі стовпчики термометрів покажуть 0-4 градуси морозу.

«На високогір’ї Карпат і нижче, протягом дня - просто якесь знущання над громадянами: максимально +7+12 градусів. Єдиний осередок тепла і, що особливо дотепно з боку атмосфери - це буде вночі - виявиться на півдні», - розповіла Діденко.

Тим часом +10+15 градусів вночі очікується у Криму, на Запоріжжі та на Донеччині у нічні години. Опади у вигляді дощу можуть пройти на Харківщині та Луганщині.

«Потепління розпочнеться вже в середу, поступово, не без дощів у середині тижня», - підсумувала синоптик.