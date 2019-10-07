Тепло повернеться в Україну – синоптик

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Наталка Діденко представила свіжий прогноз погоди на тиждень. Так, він виявився обнадійливим.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 вересня, відомий синоптик Наталія Діденко попередила українців, що тиждень в Україні завершиться теплою погодою. Про це вона написала у соцмережі.
«Хоча й за попереднім прогнозом, проте все ж приємно повідомити, що неділя в Україні буде сонячною та теплою. Протягом дня +15+22 градуси, на північому сході +12+16 градусів», - написала вона, додавши, що сама не вірить в це.
За її прогнозом, завтра, 8 вересня, в країні все ще буде холодно. Вночі стовпчики термометрів покажуть 0-4 градуси морозу.
«На високогір’ї Карпат і нижче, протягом дня - просто якесь знущання над громадянами: максимально +7+12 градусів. Єдиний осередок тепла і, що особливо дотепно з боку атмосфери - це буде вночі - виявиться на півдні», - розповіла Діденко.
Тим часом +10+15 градусів вночі очікується у Криму, на Запоріжжі та на Донеччині у нічні години. Опади у вигляді дощу можуть пройти на Харківщині та Луганщині.
«Потепління розпочнеться вже в середу, поступово, не без дощів у середині тижня», - підсумувала синоптик.
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