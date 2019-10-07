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Депутат Олександр Дубінський висловився з приводу ідеї брати з українців відсоток за обмін валют. За його словами, необхідно створювати стимули для обміну валют.
Новину передає «Преса України».
Депутат партії «Слуга народу» Олександр Дубінський зазначив у соцмережі, що в Україні варто ввести податок на обмін валют. Відповідний законопроект був представлений під номером 2208.
Дубінський зазначив, що 1% податку на обмін валют можна буде уникнути, якщо обмін проводитиметься через рахунок.
«Вважаю, що при введенні чека з кожної касової операції (законопроект 1053-1) + жорсткі санкції через його не-видачу (1073-1) - потрібно створювати стимули для обміну валют в безготівковій формі. Якщо ж обмін йде в готівковій формі - платите податки в бюджет. На розвиток спорту. Тому що готівкова валюта в країні, в основному, з'являється з тіньової економіки і хабарів», - пояснив він.
Депутат зазначив, що з таким ходом подій можна буде добитися прозорості усіх фінансових операцій.
У Мережі ідею Дубінського не оцінили.
«Спочатку підірвали довіру до банківського сектору. Змусили людей свої заощадження під подушками зберігати. А потім податок на обмін. Молодці, що тут ще скажеш», - зазначили у коментарях.
19:24: Дубінський прокоментував введення податку на обмін валюти
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