В Україні створять префектури

Аня Мартинюк 07 жовтня 2019, 14:03

Президентська партія «Слуга народу» запланувала створення законопроекту, який дозволить ввести в Україні територіальну одиницю – префектуру.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 вересня, стало відомо, що фракція «Слуга народу» працює над законопроектом, яким передбачається створення префектур в Україні. Відповідну заяву зробив перший заступник голови фракції «Слуга народу», член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Корнієнко.

«Будуть регіони, що складаються з областей і Республіки Крим. Громада - це база. Райони будуть укрупнені в 100 округів, в яких навіть не буде обраної влади, тому що немає адміністративних повноважень. Буде префектура, у веденні якого - 10-15 громад його округу», - розповів Корнієнко.

За його словами, на рівні області буде виконавчий орган обласної ради.

«На постійній основі вводиться кадровий резерв префектів. Коли буде потрібно набрати 120 префектів, ми відберемо їх, наприклад, 200. Таким чином, сформуємо кадровий резерв. Так як префекти будуть кожні три роки проходити ротацію, років за 15 у нас виросте клас професійних префектів», - пояснив Корнієнко.