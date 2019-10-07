Люди Порошенко будуть «хитати» Золоте – Онищенко

Аня Мартинюк 07 жовтня 2019, 13:38

Олександр Онищенко заявив, що в Україні нотуються нові протести, організовані Петром Порошенком. Так, він нагадав, що чинна влада бездіє.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 вересня, політик Олександр Онищенко повідомив на своїй сторінці у соцмережі, що люди одіозного Петра Порошенка розхитуватимуть ситуацію в Україні. Він додав, що щиро здивований відсутності реакції збоку чинної влади.

«Завтра люди Порошенко будуть «хитати» Золоте. Туди вже заїхали машини з київськими номерами, плюс чекають автобуси з «тітушками». Вражає байдужість нової команди ...», - написав він.

До слова, раніше Олександр Онищенко заявляв, що команда 5 президента країни в останні тижні почала посилено витрачати гроші на «порохоботів» і їх «ботоферми».

«При цьому процес йде по наростаючій», - заявляв Онищенко.