Люди Порошенко будуть «хитати» Золоте – Онищенко

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Олександр Онищенко заявив, що в Україні нотуються нові протести, організовані Петром Порошенком. Так, він нагадав, що чинна влада бездіє.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 вересня, політик Олександр Онищенко повідомив на своїй сторінці у соцмережі, що люди одіозного Петра Порошенка розхитуватимуть ситуацію в Україні. Він додав, що щиро здивований відсутності реакції збоку чинної влади.
«Завтра люди Порошенко будуть «хитати» Золоте. Туди вже заїхали машини з київськими номерами, плюс чекають автобуси з «тітушками». Вражає байдужість нової команди ...», - написав він.
До слова, раніше Олександр Онищенко заявляв, що команда 5 президента країни в останні тижні почала посилено витрачати гроші на «порохоботів» і їх «ботоферми».
«При цьому процес йде по наростаючій», - заявляв Онищенко.
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