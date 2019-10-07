У Тегерані заарештували невдалу копію Анджеліни Джолі

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22-річна блогерка Сахара Табар, яка здивувала Мережу потворними знімками начебто після пластики, була заарештована поліцією Тегерану.
Новину передає «Преса України».
Блогерка Сахара Табар, яка прославилась, зобразивши себе в образі зістареної та схудлої Анджеліни Джолі, була заарештована в Тегерані. Так, її заарештували за підозру у богохульстві, підбурюванні до насильства, отримання доходів нелегальним способом та заохочення молоді до злочинів.
Поліція Тегерану взялась за 22-річну блогерку після численних скарг на її акаунт в Instagram. Добро на арешт дав Тегеранський суд, який займається «культурними, соціальними та моральними злочинами».
Нагадаємо, раніше зірка соціальних медіа заявила у фотоблозі, що їй було проведено 50 пластичних операцій, аби вона стала схожою на справжню Джолі. Згодом вона підтвердила, що «операції» - це фотошоп та макіяж.
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