Нова байка від окупантів: У Крим їздять туристи зі 150 країн світу

Аня Мартинюк 07 жовтня 2019, 10:00

Окупанти Криму заявили, що на півострів активно з’їжджаються туристи з понад півтори тисячі країн.

Новину передає «Преса України».

Так званий голова комітету з туризму, курортів і спорту парламенту Криму Олексій Черняк випустив чергову заяву у стилі роспропаганди. За його словами, у 2019 році півострів Крим став місцем для відпочинку туристів зі 159 країн світу.

«На сьогоднішній день, республіку відвідало 6,5 мільйона туристів з 159 країн світу. З кожним роком їх кількість зростає», – зазначив путінський прихильник.

Варто зазначити, що кримські окупанти активно розповсюджують інформацію про те, що попри анексію Крим продовжує бути затребуваним. Зокрема, окупанти люблять стверджувати, що більшість відпочивальників Криму – це українці з материкової частини країни.