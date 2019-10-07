Нова байка від окупантів: У Крим їздять туристи зі 150 країн світу

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Окупанти Криму заявили, що на півострів активно з’їжджаються туристи з понад півтори тисячі країн.
Новину передає «Преса України».
Так званий голова комітету з туризму, курортів і спорту парламенту Криму Олексій Черняк випустив чергову заяву у стилі роспропаганди. За його словами, у 2019 році півострів Крим став місцем для відпочинку туристів зі 159 країн світу.
«На сьогоднішній день, республіку відвідало 6,5 мільйона туристів з 159 країн світу. З кожним роком їх кількість зростає», – зазначив путінський прихильник.
Варто зазначити, що кримські окупанти активно розповсюджують інформацію про те, що попри анексію Крим продовжує бути затребуваним. Зокрема, окупанти люблять стверджувати, що більшість відпочивальників Криму – це українці з материкової частини країни.
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