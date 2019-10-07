Українцям порадили не перейматися про курс долара

Нова байка від окупантів: У Крим їздять туристи зі 150 країн світу 10:00
Поки Порошенко з награбованим на свободі, миру в Україні не буде – Онищенко 08:14
Олена Кравець розповіла про участь Зеленського у житті «Кварталу-95» (ВІДЕО) 07:42
Українська спортсменка взяла «срібло» на чемпіонаті світу в Досі 06:29
У Мінсоцполітики запропонували відмовитись від «бебі боксів» 14:05
Чоловікам порадили готуватись до зачаття дитини за півроку 13:39
Колишньому тренеру українських зірок боксу розбили обличчя 12:50
Візажистка показала життя за лаштунками на Тижні моди (ВІДЕО) 12:10
Депутати Зеленського у ВРУ вивчали «секрети молодості» 11:26
У столичного лікаря-трансплантолога вилучили майже мільйон доларів 10:56
У вересні українці зареєстрували 23 тисячі вживаних авто 10:18
У Ковелі 14-річний хлопець спробував вбити сім'ю (ВІДЕО) 09:45
В’ятрович обізвав президента Зеленського малоросом (ВІДЕО) 13:47
Перша леді України вкотре потішила прихильників нарядом 13:31
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
За словами економістів, цієї зими різких коливань курсу гривні до іноземних валют очікувати не варто.
Новину передає «Преса України».
Економісти порадили українцям не нервувати з приводу курса валют. За їх прогнозом, зимою гривня коливатиметься не сильно. Тому приводів купувати чи продавати іноземну валюту немає.
Економісти також зазначили, що українці матимуть привід для радості, якщо курс гривні до долара знижуватиметься. Також зазначається, що у разі досягнення доларом курсу 23 гривні, ринок повинен стабілізуватися.
До слова, у 2020 році у бюджеті України закладено максимальну вартість долара на рівні 28 гривень.
Сьогодні, 7 вересня, офіційний курс гривні до долара становить 24,61 грн. Офіційний курс гривні до євро зафіксувався на рівні 27,02 грн.
10:00: Нова байка від окупантів: У Крим їздять туристи зі 150 країн світу
08:14: Поки Порошенко з награбованим на свободі, миру в Україні не буде – Онищенко
07:42: Олена Кравець розповіла про участь Зеленського у житті «Кварталу-95» (ВІДЕО)
06:29: Українська спортсменка взяла «срібло» на чемпіонаті світу в Досі
14:05: У Мінсоцполітики запропонували відмовитись від «бебі боксів»
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.