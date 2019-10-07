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Українцям порадили не перейматися про курс долара

Аня Мартинюк 07 жовтня 2019, 09:23
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Українцям порадили не перейматися про курс долара

За словами економістів, цієї зими різких коливань курсу гривні до іноземних валют очікувати не варто.

Новину передає «Преса України».

Економісти порадили українцям не нервувати з приводу курса валют. За їх прогнозом, зимою гривня коливатиметься не сильно. Тому приводів купувати чи продавати іноземну валюту немає.

Економісти також зазначили, що українці матимуть привід для радості, якщо курс гривні до долара знижуватиметься. Також зазначається, що у разі досягнення доларом курсу 23 гривні, ринок повинен стабілізуватися.

До слова, у 2020 році у бюджеті України закладено максимальну вартість долара на рівні 28 гривень.

Сьогодні, 7 вересня, офіційний курс гривні до долара становить 24,61 грн. Офіційний курс гривні до євро зафіксувався на рівні 27,02 грн.

 

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