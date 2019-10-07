Українці матимуть електронні водійські права

Аня Мартинюк 07 жовтня 2019, 08:47

Стало відомо, що українські водії матимуть змогу користуватися посвідченням водія нового зразка.

Новину передає «Преса України».

Прем'єр-міністр цифровий трансформації Михайло Федоров зробив важливу заяву. За його словами, українські водії отримуватимуть права нового зразка.

«Уряд активно працює над створенням водійського посвідчення в електронному вигляді», - зазначив він.

За його словами, такі документи, як водійські права, будуть доступні в спеціальних додатках в смартфонах. А саме в особистому «Кабінеті громадянина». Федоров наголосив, що Кабмін запланував провести цей експеримент, аби водії законно возили з собою не пластикові, а цифрові права.