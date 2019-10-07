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Поки Порошенко з награбованим на свободі, миру в Україні не буде – Онищенко

Аня Мартинюк 07 жовтня 2019, 08:14
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Поки Порошенко з награбованим на свободі, миру в Україні не буде – Онищенко

Олександр Онищенко вкотре натякнув на те, що усі заворушення та протести в Києві відбуваються під крилом одіозного 5 президента України Петра Порошенка.

Новину передає «Преса України».

Український політик Олександр Онищенко прокоментував протести у Києві. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що поки екслідер буде на свободі, спокою в країні не буде. Він також звернувся до чинного лідера Володимира Зеленського.

«Подивився сьогодні протести мітингувальників і зрозумів, поки Порошенко буде на свободі з награбованими грошима, миру і спокою в Україні не буде. Товариш Зе, у Вас 73% підтримки, не соромтеся!» - написав Онищенко.

В результаті інтернет-спільнота почала активно коментувати слова Олександра Онищенка.

«Золоті слова», - відзначили у Мережі.

«Та нема вже цих 73% відсотки, при чому потрібно було примудритися так рейтинг швидко розгубити, Зе йде на антирекорд ...», - з’явилось у коментарях.

 

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