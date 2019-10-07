Олена Кравець розповіла про участь Зеленського у житті «Кварталу-95» (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 07 жовтня 2019, 07:42

«Перша леді» студії «Квартал-95» Олена Кравець розповіла про те, що президент Володимир Зеленський перевіряє жарти про себе.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 вересня, стало відомо, що український лідер Володимир Зеленський вичитує жарти студії «Квартал-95», які стосуються саме його та дружини. Про це розповіла акторка «кварталу» Олена Кравець, яка дала інтерв’ю «Світському життю».

«Вова все перевіряє. Він вичитує тексти… По-друге, ми ж думаємо, що ми кажемо», – зазначила вона.

За її словами, Володимир Зеленський навіть знаходить час коментувати щось, що пов’язане зі студією, у соцмережах.