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Олена Кравець розповіла про участь Зеленського у житті «Кварталу-95» (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 07 жовтня 2019, 07:42
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Олена Кравець розповіла про участь Зеленського у житті «Кварталу-95» (ВІДЕО)

«Перша леді» студії «Квартал-95» Олена Кравець розповіла про те, що президент Володимир Зеленський перевіряє жарти про себе.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 вересня, стало відомо, що український лідер Володимир Зеленський вичитує жарти студії «Квартал-95», які стосуються саме його та дружини. Про це розповіла акторка «кварталу» Олена Кравець, яка дала інтерв’ю «Світському життю».

«Вова все перевіряє. Він вичитує тексти… По-друге, ми ж думаємо, що ми кажемо», – зазначила вона.

За її словами, Володимир Зеленський навіть знаходить час коментувати щось, що пов’язане зі студією, у соцмережах.


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