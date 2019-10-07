Олена Кравець розповіла про участь Зеленського у житті «Кварталу-95» (ВІДЕО)

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«Перша леді» студії «Квартал-95» Олена Кравець розповіла про те, що президент Володимир Зеленський перевіряє жарти про себе.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 вересня, стало відомо, що український лідер Володимир Зеленський вичитує жарти студії «Квартал-95», які стосуються саме його та дружини. Про це розповіла акторка «кварталу» Олена Кравець, яка дала інтерв’ю «Світському життю».
«Вова все перевіряє. Він вичитує тексти… По-друге, ми ж думаємо, що ми кажемо», – зазначила вона.
За її словами, Володимир Зеленський навіть знаходить час коментувати щось, що пов’язане зі студією, у соцмережах.
08:14: Поки Порошенко з награбованим на свободі, миру в Україні не буде – Онищенко
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