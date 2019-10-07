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Українці назвали гідну для себе зарплату

Аня Мартинюк 07 жовтня 2019, 07:05
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Українці назвали гідну для себе зарплату

У вересні працюючі українці пройшли опитування. Так, вони розповіли, якої зарплати вистачить на всі фінансові потреби.

Новину передає «Преса України».

Оприлюднено дані опитування компанії Research & Branding Group. Так, у вересні українці відповіли на запитання, яка зарплата їх задовольнила би. Так, працюючому українцю на фінансові потреби вистачило б 19 275 грн. 

Порівняно з лютим, бажаний рівень зарплати зріс на 4899 грн. У дослідженні наголошується, що 78% вересневих опитаних були незадоволені рівнем своєї зарплати. 19% респондентів зазначили, що їхньої зарплати вистачає на всі потреби. До слова, це кожен п’ятий опитуваний.

«Порівняно з лютим 2018 року, кількість українців, кому достатньо зароблених грошей, збільшилася на 7%», - зазначено у висновку опитування.

До слова, опитування проходило з 7 по 16 вересня. У ньому взял участие 2001 респондент. Жителі окупованих зон в опитуванні участі не приймали.

 

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