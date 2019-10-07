Українці назвали гідну для себе зарплату

Українська спортсменка взяла «срібло» на чемпіонаті світу в Досі 06:29
У Мінсоцполітики запропонували відмовитись від «бебі боксів» 14:05
Чоловікам порадили готуватись до зачаття дитини за півроку 13:39
Колишньому тренеру українських зірок боксу розбили обличчя 12:50
Візажистка показала життя за лаштунками на Тижні моди (ВІДЕО) 12:10
Депутати Зеленського у ВРУ вивчали «секрети молодості» 11:26
У столичного лікаря-трансплантолога вилучили майже мільйон доларів 10:56
У вересні українці зареєстрували 23 тисячі вживаних авто 10:18
У Ковелі 14-річний хлопець спробував вбити сім'ю (ВІДЕО) 09:45
В’ятрович обізвав президента Зеленського малоросом (ВІДЕО) 13:47
Перша леді України вкотре потішила прихильників нарядом 13:31
Авіакатастрофа поблизу Львова: Літак міг перевозити контрабанду (ВІДЕО) 12:47
Дубінський змусить Разумкова відзвітувати за бездіяльність з розслідування злочинів Гонтаревої і Ко 11:27
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
У вересні працюючі українці пройшли опитування. Так, вони розповіли, якої зарплати вистачить на всі фінансові потреби.
Новину передає «Преса України».
Оприлюднено дані опитування компанії Research & Branding Group. Так, у вересні українці відповіли на запитання, яка зарплата їх задовольнила би. Так, працюючому українцю на фінансові потреби вистачило б 19 275 грн.
Порівняно з лютим, бажаний рівень зарплати зріс на 4899 грн. У дослідженні наголошується, що 78% вересневих опитаних були незадоволені рівнем своєї зарплати. 19% респондентів зазначили, що їхньої зарплати вистачає на всі потреби. До слова, це кожен п’ятий опитуваний.
«Порівняно з лютим 2018 року, кількість українців, кому достатньо зароблених грошей, збільшилася на 7%», - зазначено у висновку опитування.
До слова, опитування проходило з 7 по 16 вересня. У ньому взял участие 2001 респондент. Жителі окупованих зон в опитуванні участі не приймали.
06:29: Українська спортсменка взяла «срібло» на чемпіонаті світу в Досі
14:05: У Мінсоцполітики запропонували відмовитись від «бебі боксів»
13:39: Чоловікам порадили готуватись до зачаття дитини за півроку
12:50: Колишньому тренеру українських зірок боксу розбили обличчя
12:10: Візажистка показала життя за лаштунками на Тижні моди (ВІДЕО)
11:26: Депутати Зеленського у ВРУ вивчали «секрети молодості»
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.