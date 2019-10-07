Українська спортсменка взяла «срібло» на чемпіонаті світу в Досі

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Марина Бех-Романчук здобула чергову високу нагороду. Легкоатлетка взяла «срібло» в стрибках у довжину.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 6 вересня, стало відомо, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук взяла срібну медаль в стрибках у довжину на чемпіонаті світу з легкої атлетики. Дійство проходило у Досі.
У НОК України привітали переможницю та зазначили, що Бех-Романчук в фіналі зі стрибків у довжину показала результат 6,92 м.
Для спортсменки результат став найкращим у сезоні.
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