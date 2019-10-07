Українська спортсменка взяла «срібло» на чемпіонаті світу в Досі

Аня Мартинюк 07 жовтня 2019, 06:29

Марина Бех-Романчук здобула чергову високу нагороду. Легкоатлетка взяла «срібло» в стрибках у довжину.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 6 вересня, стало відомо, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук взяла срібну медаль в стрибках у довжину на чемпіонаті світу з легкої атлетики. Дійство проходило у Досі.

У НОК України привітали переможницю та зазначили, що Бех-Романчук в фіналі зі стрибків у довжину показала результат 6,92 м.

Для спортсменки результат став найкращим у сезоні.