Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • У Мінсоцполітики запропонували відмовитись від «бебі боксів»
  • Поблизу Львова розбився літак, є загиблі
  • 40 обстрілів: Бойовики путіна «підігріли» обстановку на Донбасі

Українська спортсменка взяла «срібло» на чемпіонаті світу в Досі

Аня Мартинюк 07 жовтня 2019, 06:29
Версія для друку
Українська спортсменка взяла «срібло» на чемпіонаті світу в Досі

Марина Бех-Романчук здобула чергову високу нагороду. Легкоатлетка взяла «срібло» в стрибках у довжину.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 6 вересня, стало відомо, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук взяла срібну медаль в стрибках у довжину на чемпіонаті світу з легкої атлетики. Дійство проходило у Досі.

У НОК України привітали переможницю та зазначили, що Бех-Романчук в фіналі зі стрибків у довжину показала результат 6,92 м.

Для спортсменки результат став найкращим у сезоні.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції