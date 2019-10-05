У Мінсоцполітики запропонували відмовитись від «бебі боксів»

Аня Мартинюк 05 жовтня 2019, 14:05

У відомстві заявили, що жителям певних регіонів замість «боксів» можуть запропонувати гроші.

Новину передає «Преса України».

Міністерство соціальної політики озвучило ідею видавати мамам Донецької області гроші, а не «бебі бокси». Мова йде про 5 тисяч гривень за кожного новонародженого. Як відомо, вміст пакунка малюка оцінено саме в цю суму.

У пояснювальній записці до відповідного документа зазначено, що Донецька область взагалі не бере участь в цьому проекті. Так, сім’ї не отримують ні «бебі боксів», ні грошей.

У відомстві також зазначили, що для реалізації задуму знадобиться виділити з держбюджету 57,5 млн грн.