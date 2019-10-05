Чоловікам порадили готуватись до зачаття дитини за півроку

Аня Мартинюк 05 жовтня 2019, 13:39

Вчені дійшли до висновки, що перед зачаттям дитини чоловік повинен пів року утримуватись від алкогольних напоїв.

Новину передає «Преса України».

Впливове видання The Times оприлюднило результати дослідження, мета якого було встановити, що потрібно робити чоловіку, аби дати здорове потомство. Як зазначається, щоб у дитини було здорове серце варто за шість місяців до зачання відмовитись від алкоголю.

«Чоловіки повинні перестати вживати алкоголь за шість місяців до того, як робити зусилля по зачаттю дитини, якщо вони хочуть, щоб у дитини було здорове серце. Ця порада опублікована в європейському кардіологічному журналі за підсумками розгляду 30 років досліджень, що проводилися в усьому світі. Проте, британські експерти закликають до обережності, стверджуючи, що цей огляд не надає ніяких доказів того, що потенційним батькам необхідно відмовитися від алкоголю повністю», - зазначило The Times.

До слова, дослідження показало, що у чоловіків, які за три місяці до зачаття дитини вживали алкоголь, ймовірність народження дитини з пороком серця на 44% вище. У пар, які пиячили регулярно, діти на 52% частіше страждали від такої проблеми.