В Україні різко подорожчали яблука

Аня Мартинюк 05 жовтня 2019, 13:18

Засловами експертів, цьогоріч українці платитимуть більшу ціну за яблука. Стала відома причина такого ходу подій.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 жовтня, стало відомо, що в Українів здорожчали яблука. За словами аграріїв, урожай цьогоріч поганий. Це й зумовило високу ціну на фрукт в півтора рази. Навіть більше, за популярні сорти доведеться платити в двічі більше.

За словами експертів, сорт Лігол на оптових ринках коштує 12 гривень за кілограм. У 2018 році яблука цього сорту можна було придбати за 5,5 гривень за кілограм.

Вони особливо наголосили, що попри високу ціну попит на яблука падати не буде.