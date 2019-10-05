Колишньому тренеру українських зірок боксу розбили обличчя

Аня Мартинюк 05 жовтня 2019, 12:50

У США жорстоко побили Джеймса Алі Башира. Він вимушений пережити операцію на обличчі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 жовтня, стало відомо, що американському тренеру Джеймсу Алі Баширу дісталося від зловмисників. Так, йому розбили обличчя в США.

За даними ЗМІ, на церемонії зважуваня його підопічної Івани Хабазін з суперницею Клариссою Шилдс на нього напав невідомий чоловік. Так, у тренера переломи лицьових кісток. Завтра йому зроблять операцію.

Варто зазначити, що в результаті такого ходу подій WBC скасували бій.

«WBC рішуче засуджує будь-який акт насильства в будь-якiй події, яка пов’язана з нашим спортом, і особливо жахливу атаку, яка мала місце після офіційної церемонії зважування», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Джеймс Алі Башир 5 років працював з українцем Олександром Усиком. Він також тренував Володимира Кличка.