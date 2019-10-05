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Візажистка показала життя за лаштунками на Тижні моди (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 05 жовтня 2019, 12:10
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Візажистка показала життя за лаштунками на Тижні моди (ВІДЕО)

Софія Тілбері задокументувала всі аспекти її дебютного лондонського Тижня моди, де вона працювала на чотирьох найвизначніших шоу сезону, прихорошуючи моделей.

Новину передає «Преса України».

26-річна візажист Софія Тілбері попрацювала на кількох модних шоу на Тижні моди у Лондоні. Вона показала, що твориться за лаштунками показів. Як виявилось, їй довелось припудрювати не лише носики моделей, а й їх сідниці.

«Ця модель виходитиме у мереживній білизні. Я мушу переконатися, що кожен сантиметр виглядає досконало. В тому числі сідниці», - зазначила вона.

Крім того, вона показала декількох знаменитостей. Наомі Кемпбелл, Стелла Максвелл – це лише деякі зірки, яких Софія зустріла за лаштунками.

«Незалежно від того, чи вважаєте ви, що мода - це все блиск і гламур, або ви більше зосереджені на бруді позаду блиску, важко буде заперечити, що є щось о-таке особливе за лаштунками модного шоу», - зазначила вона.



 

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