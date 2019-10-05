Візажистка показала життя за лаштунками на Тижні моди (ВІДЕО)

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Софія Тілбері задокументувала всі аспекти її дебютного лондонського Тижня моди, де вона працювала на чотирьох найвизначніших шоу сезону, прихорошуючи моделей.
Новину передає «Преса України».
26-річна візажист Софія Тілбері попрацювала на кількох модних шоу на Тижні моди у Лондоні. Вона показала, що твориться за лаштунками показів. Як виявилось, їй довелось припудрювати не лише носики моделей, а й їх сідниці.
«Ця модель виходитиме у мереживній білизні. Я мушу переконатися, що кожен сантиметр виглядає досконало. В тому числі сідниці», - зазначила вона.
Крім того, вона показала декількох знаменитостей. Наомі Кемпбелл, Стелла Максвелл – це лише деякі зірки, яких Софія зустріла за лаштунками.
«Незалежно від того, чи вважаєте ви, що мода - це все блиск і гламур, або ви більше зосереджені на бруді позаду блиску, важко буде заперечити, що є щось о-таке особливе за лаштунками модного шоу», - зазначила вона.
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