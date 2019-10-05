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Народні обранці України продовжують дивувати. На цей раз виділились представники «Слуги народу».
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти піймали депутата від «Слуги народу» Андрія Задорожного за вивченням «секретів молодості». Так, під час голосування він та колега переглядали відповідні книжки.
Журналіст Олександр Гончаров зазначив у соцмережі, що «слуги» читали книгу «Стародавній секрет джерела молодості». За його словами, у книзі йдеться про фізичні та духовні вправи, які нібито зміцнюють імунітет.
Як повідомлялось раніше, депутат «Слуги народу» Микола Тищенко «затупив» в ВРУ, голосуючи з вимкненою системою «Рада».
12:10: Візажистка показала життя за лаштунками на Тижні моди (ВІДЕО)
11:26: Депутати Зеленського у ВРУ вивчали «секрети молодості»
10:56: У столичного лікаря-трансплантолога вилучили майже мільйон доларів
10:18: У вересні українці зареєстрували 23 тисячі вживаних авто
09:45: У Ковелі 14-річний хлопець спробував вбити сім'ю (ВІДЕО)
13:47: В’ятрович обізвав президента Зеленського малоросом (ВІДЕО)
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