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Депутати Зеленського у ВРУ вивчали «секрети молодості»

Аня Мартинюк 05 жовтня 2019, 11:26
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Депутати Зеленського у ВРУ вивчали «секрети молодості»

Народні обранці України продовжують дивувати. На цей раз виділились представники «Слуги народу».

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти піймали депутата від «Слуги народу» Андрія Задорожного за вивченням «секретів молодості». Так, під час голосування він та колега переглядали відповідні книжки.

Журналіст Олександр Гончаров зазначив у соцмережі, що «слуги» читали книгу «Стародавній секрет джерела молодості». За його словами, у книзі йдеться про фізичні та духовні вправи, які нібито зміцнюють імунітет.

Як повідомлялось раніше, депутат «Слуги народу» Микола Тищенко «затупив» в ВРУ, голосуючи з вимкненою системою «Рада».

 

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