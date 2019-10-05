У столичного лікаря-трансплантолога вилучили майже мільйон доларів

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У Києві затримано лікаря, який завдяки хабарям збагатився на майже мільйон доларів. Піймали трансплантолага на отриманні чергової сумми.
Новину передає «Преса України».
Прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець повідомила, що у Києві затримали завідувача відділом трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології. У нього знайшли близько мільйона доларів.
«Ці кошти були вилучені вчора з банківського осередку лікаря-трансплантолога, затриманого на хабарі. З урахуванням всіх обшуків загальна сума отриманих коштів становить близько 1 млн доларів США», - зазначила вона у соцмережі.
За попередніми даними, лікар отримав хабаря у розмірі 20 тисяч доларів. А саме за операцію з трансплантації печінки та подальше лікування. Наразі слідчі дії тривають.
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