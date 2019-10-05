У столичного лікаря-трансплантолога вилучили майже мільйон доларів

Аня Мартинюк 05 жовтня 2019, 10:56

У Києві затримано лікаря, який завдяки хабарям збагатився на майже мільйон доларів. Піймали трансплантолага на отриманні чергової сумми.

Новину передає «Преса України».

Прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець повідомила, що у Києві затримали завідувача відділом трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології. У нього знайшли близько мільйона доларів.

«Ці кошти були вилучені вчора з банківського осередку лікаря-трансплантолога, затриманого на хабарі. З урахуванням всіх обшуків загальна сума отриманих коштів становить близько 1 млн доларів США», - зазначила вона у соцмережі.

За попередніми даними, лікар отримав хабаря у розмірі 20 тисяч доларів. А саме за операцію з трансплантації печінки та подальше лікування. Наразі слідчі дії тривають.