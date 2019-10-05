У вересні українці зареєстрували 23 тисячі вживаних авто

Аня Мартинюк 05 жовтня 2019, 10:18

Стало відомо, що українці продовжують купувати більше автомобілів з-за кордоном. Стало відомо, які марки найпопулярніші серед автомобілістів України.

Новину передає «Преса України».

За перший місяць осені українські автомобілісти зареєстрували 23 тисячі вживаних легкових автомобілів, придбаних за кордоном.

Це в три рази більше, порівняно з вереснем 2018 року. В «Укравтопромі» зазначили, що реєстрації імпортованих б/у автівок зросли в 2,3 рази. Так, їх частка на первинному ринку збільшилася з 60% до 76%.

Найбільше українці купують Volkswagen Passat - 1460 автомобілів. На другому місці Renault Megane - 1315 авто. Закрила трійку Skoda Octavia - 1203 авто. Варто зазначити, що мова йде про розмитнені та зареєстровані транспортні засоби.

До слова, з початку 2019 року в Україні було зареєстровано 321,6 тис. вживаних автомобілів, привезених з Європи чи США. Це 4,5 рази більше, порівняно з 2018 роком.