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Стало відомо, що українці продовжують купувати більше автомобілів з-за кордоном. Стало відомо, які марки найпопулярніші серед автомобілістів України.
Новину передає «Преса України».
За перший місяць осені українські автомобілісти зареєстрували 23 тисячі вживаних легкових автомобілів, придбаних за кордоном.
Це в три рази більше, порівняно з вереснем 2018 року. В «Укравтопромі» зазначили, що реєстрації імпортованих б/у автівок зросли в 2,3 рази. Так, їх частка на первинному ринку збільшилася з 60% до 76%.
Найбільше українці купують Volkswagen Passat - 1460 автомобілів. На другому місці Renault Megane - 1315 авто. Закрила трійку Skoda Octavia - 1203 авто. Варто зазначити, що мова йде про розмитнені та зареєстровані транспортні засоби.
До слова, з початку 2019 року в Україні було зареєстровано 321,6 тис. вживаних автомобілів, привезених з Європи чи США. Це 4,5 рази більше, порівняно з 2018 роком.
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10:56: У столичного лікаря-трансплантолога вилучили майже мільйон доларів
10:18: У вересні українці зареєстрували 23 тисячі вживаних авто
09:45: У Ковелі 14-річний хлопець спробував вбити сім'ю (ВІДЕО)
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