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Жахливе вбивство планував та почав реалізовувати школяр з Ковеля. Так, він хотів вбити цілу сім’ю. Від його рук загинула одна жінка.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що у Ковелі Волинської області 14-річний підліток хотів вбити цілу сусідську сім’ю. Однак розправитись йому вдалось лише з 41-річною жінкою. Він завдав їй удару ножем в серце.
«Вона загинула ще до приїзду медиків. Її чоловік і дочка - з численними різаними ранами зараз в лікарні», - зазначили журналісти.
Поліція уже затримала вбивцю. Також розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину - умисне вбивство та замах на умисне вбивство двох або більше людей. За скоєне школяр може сісти за грати на термін до 15 років.
09:45: У Ковелі 14-річний хлопець спробував вбити сім'ю (ВІДЕО)
13:47: В’ятрович обізвав президента Зеленського малоросом (ВІДЕО)
13:31: Перша леді України вкотре потішила прихильників нарядом
12:47: Авіакатастрофа поблизу Львова: Літак міг перевозити контрабанду (ВІДЕО)
11:27: Дубінський змусить Разумкова відзвітувати за бездіяльність з розслідування злочинів Гонтаревої і Ко
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