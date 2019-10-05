Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Поблизу Львова розбився літак, є загиблі
  • 40 обстрілів: Бойовики путіна «підігріли» обстановку на Донбасі
  • Нова влада преспокійно намагається продовжувати згубну практику своїх попередників – Кочетков

У Ковелі 14-річний хлопець спробував вбити сім'ю (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 05 жовтня 2019, 09:45
Версія для друку
У Ковелі 14-річний хлопець спробував вбити сім'ю (ВІДЕО)

Жахливе вбивство планував та почав реалізовувати школяр з Ковеля. Так, він хотів вбити цілу сім’ю. Від його рук загинула одна жінка.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у Ковелі Волинської області 14-річний підліток хотів вбити цілу сусідську сім’ю. Однак розправитись йому вдалось лише з 41-річною жінкою. Він завдав їй удару ножем в серце. 

«Вона загинула ще до приїзду медиків. Її чоловік і дочка - з численними різаними ранами зараз в лікарні», - зазначили журналісти.

Поліція уже затримала вбивцю. Також розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину - умисне вбивство та замах на умисне вбивство двох або більше людей. За скоєне школяр може сісти за грати на термін до 15 років.


Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції