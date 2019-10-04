У Мережі показали, як Тищенко тупить у Раді (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 04 жовтня 2019, 14:10

Ресторатор Микола Тищенко знову став об’єктом насмішок.

Новину передає «Преса України».

Журналісти зафіксували дивну поведінку депутата від партії «Слуга народу» Миколи Тищенка. Останній блукав Радою туди-сюди, ховався за колоною і голосував при вимкненій системі «Рада».

Тим не менше, згодом він здогадався, як її увімкнути. В результаті у Мережі пожартували, порівнявши Тищенка з Добкіном, який раніше ховався за колоною, будучи у не зовсім тверезому стані.

«Синдром допкіна», - з’явилось у коментарях до відео.

«Він сумує. Він не знає, де він знаходиться. Хто взагалі за нього голосував?» - поцікавились у Мережі.