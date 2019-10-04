В’ятрович обізвав президента Зеленського малоросом (ВІДЕО)

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Володимир В’ятрович вирішив поділитись думками з приводу відсутності Володимира Зеленського на офіційній частині в День пам’яті жертв у Бабиному Яру.
Новину передає «Преса України».
Колишній директор Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович зробив гучну заяву в ефірі програми Bihus.Info. За його словами, український лідер Володимир Зеленський є «малоросом» як актор і культурний діяч. Крім того, він вважає, що в політиці це також проявляється.
Зокрема, він нагадав про те, що з нагоди річниці вшанування пам’яті жертв у Бабиному Яру не було урочистостей.
«Це – відсутність уваги до пам’яті, до важливих питань, пов’язаних з минулим країни. Це – теж основа малоросійства. Він має ще можливості для того, щоб показати, що Зеленський-актор і Зеленський-президент – це трошки різні люди. Але хотілося б, щоб це робилося активніше та більш впевнено. Бо такі помилки, як з Бабиним Яром, – досить помітні і дуже викличні», – заявив В’ятрович.
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