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Перша леді України вкотре потішила прихильників нарядом

Аня Мартинюк 04 жовтня 2019, 13:31
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Перша леді України вкотре потішила прихильників нарядом

Олена Зеленська отримала чимало приємних компліментів за новий наряд. Залишила їх інтернет-спільнота.

Новину передає «Преса України».

Дружина перезидента України Воодимира Зеленського, Олена Зеленська, відвідала виставку «Історія крізь обличчя». Про це вона повідомила у соцмережі, додавши відповідні фото.

«Сьогодні я брала участь у відкритті виставки “Історія крізь обличчя”, на якій були представлені портрети українських Праведників народів світу. Це люди, які рятували і переховували євреїв під час Другої світової війни і Голокосту. Люди, які наражали на небезпеку себе, щоб простягнути руку допомоги єврейським друзям, сусідам, незнайомцям. Я задаю собі питання, на яке не можу дати чесної відповіді: «А що зробила б я?». Мені дуже хотілося б сказати, що вчинила би так само», - зазначила вона.

Однак інтернет-спільнота звернула більше уваги на наряд першої леді. Вона обрала для виходу блузу смарагдового кольору та чорні штани. 

«Прекрасно виглядаєте», - з’явилось у коментарях.

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