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Олена Зеленська отримала чимало приємних компліментів за новий наряд. Залишила їх інтернет-спільнота.
Новину передає «Преса України».
Дружина перезидента України Воодимира Зеленського, Олена Зеленська, відвідала виставку «Історія крізь обличчя». Про це вона повідомила у соцмережі, додавши відповідні фото.
«Сьогодні я брала участь у відкритті виставки “Історія крізь обличчя”, на якій були представлені портрети українських Праведників народів світу. Це люди, які рятували і переховували євреїв під час Другої світової війни і Голокосту. Люди, які наражали на небезпеку себе, щоб простягнути руку допомоги єврейським друзям, сусідам, незнайомцям. Я задаю собі питання, на яке не можу дати чесної відповіді: «А що зробила б я?». Мені дуже хотілося б сказати, що вчинила би так само», - зазначила вона.
Однак інтернет-спільнота звернула більше уваги на наряд першої леді. Вона обрала для виходу блузу смарагдового кольору та чорні штани.
«Прекрасно виглядаєте», - з’явилось у коментарях.
13:47: В’ятрович обізвав президента Зеленського малоросом (ВІДЕО)
13:31: Перша леді України вкотре потішила прихильників нарядом
12:47: Авіакатастрофа поблизу Львова: Літак міг перевозити контрабанду (ВІДЕО)
11:27: Дубінський змусить Разумкова відзвітувати за бездіяльність з розслідування злочинів Гонтаревої і Ко
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