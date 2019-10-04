Синоптик спрогнозувала холодні вихідні в Україні

Аня Мартинюк 04 жовтня 2019, 13:12

Наталія Діденко попередила про прихід сильного похолодання в Україну. Супроводжуватиметься воно дощем.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 жовтня, Наталія Діденко розповіла, що найближчі вихідні в Україні будуть досить холодними. Холод втримається до наступного тижня. Про це синоптик написала у соцмережі.

«Вдень +7+12 градусів, вночі подекуди до нуля чи й до 'мінусів‘, періодичні дощі, а в понеділок на Півночі та Заході там, де йтимуть опади, може пролітати мокрий сніг. У суботу південний схід та Схід України ще зроблять спробу затримати тепло, але в неділю й там після аж +20 градусів похолодає до +12+16 градусів», - зазначила вона.

Завтра, 5 жовтня, на опади у вигляді дощу можуть розраховувати жителі західних областей, та подекуди Півночі.

«На Одещині, Миколаївщині, Херсощині, Дніпрі й районах аж до Харківщини дощі обіцяють бути помірними та навіть сильними. У більшості областей Центру дощі, якщо й можливі, то локально. На Донеччині завтра очікується суха погода», - додала Діденко.

Наступний тиждень стартує в Україні з +5+8 градусів.