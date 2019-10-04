Авіакатастрофа поблизу Львова: Літак міг перевозити контрабанду (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 04 жовтня 2019, 12:47

З’явилися нові деталі авіакатастрофи у селі Сокільники. Зокрема, озвучено версії причини падіння літака.

Новину передає «Преса України».

Літак АН-12 авіакомпанії “Україна Аероальянс” мав прямувати з Іспанії до Туреччини, а в Львові він планував сісти для розвантаження контрабанди. Таку думку висловили експерти, наголошуючи, що екіпаж літака придушило цим самим товаром.

Ще одна версія – літак мав приземлитись у Львові для дозаправки. Так, наразі закінчення пального – це офіційна причина трагедії. Також не виключається помилка пілота. За словами очевидців трагедії, ймовірно, літак зазнав аварії через сильний туман.

Заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк уточнив, що на боту літака знаходилось 10 тонн вантажу. Всі обставини подій встановлюються. З постраждалими спілкуються представники ДСНС.

Тим часом у Мережі з’явилось відео з місця події.